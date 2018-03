Van wie is deze boot in Heerenveen?

HEERENVEEN: In het water aan de Kimen in Heerenveen ligt een boot waarvan de eigenaar niet bij de gemeente bekend is. Het gaat hier om de boot die je ziet op de foto.

Ben of ken jij de eigenaar van deze boot? Dan vragen wij jou dit te melden bij de gemeente. Doe dit voor 28 maart bij Maartje Brouwer via telefoonnummer 14 0513. Als de bezitter zich voor deze datum niet heeft gemeld, zal de boot worden verwijderd in opdracht van de gemeente. De kosten hiervan worden (als dit mogelijk is) verhaald op de bezitter.

Bent u het niet eens met ons besluit om een last onder bestuursdwang op te leggen. Dan kunt u als belanghebbende voor 2 april bezwaar maken.