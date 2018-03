Politie zoekt fietsende getuige van ongeval in Heerenveen

Een 54-jarige automobilist uit Oranjewoud reed in zijn auto met aanhanger over de Leeuwarderstraatweg en wilde linksaf slaan de Windas in. Hierbij moest hij een fietspad oversteken. Bij het oversteken botste de 13-jarige jongen tegen de auto met aanhanger. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is op het bureau gehoord over het ongeval.

Fietsende getuige gezocht

Net voordat de automobilist linksaf sloeg de Windas in, liet hij een andere fietser voor gaan op de Leeuwarderstraatweg. Deze fietser kwam uit de richting van Akkrum en fietste in de richting van Heerenveen. De politie wil graag met deze fietser in contact komen. Daarnaast is de politie ook op zoek naar andere getuigen van dit ongeval. Er waren op het moment van het ongeval diverse wegwerkzaamheden in die straat. Getuigen worden gevraagd contact op te nemen met de politie in Heerenveen via 0900-8844.