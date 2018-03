Opties in contracten Cavlan, De Fockert en Van Koesveld niet gelicht

sc Heerenveen heeft meerdere spelers van wie het contract medio 2018 afloopt, inmiddels duidelijkheid gegeven. De club dient eventuele opzeggingen formeel voor 1 april bij de spelers te melden. De opties in de contracten van Caner Cavlan, Maarten de Fockert en Robert van Koesveld worden niet gelicht.

Cavlan kwam in de zomer van 2015 over van De Graafschap. Afgelopen twee seizoenen speelde Cavlan op huurbasis voor de Turkse clubs Sanliurfaspor en Boluspor. Cavlan speelde 39 Eredivisiewedstrijden voor sc Heerenveen.

De Fockert werd door sc Heerenveen in de zomer van 2014 overgenomen van Feyenoord. Na twee seizoenen in Heerenveen vertrok de doelman op huurbasis naar VVV-Venlo. De 23-jarige doelman kwam in Venlo tot 23 officiële optredens in de Jupiler League. Dit seizoen komt De Fockert op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles.

Ook Robert van Koesveld zal sc Heerenveen gaan verlaten. Van Koesveld kwam in de zomer van 2008 in de Friese Jeugdopleiding. Na vier seizoenen vertrok de verdediger naar Ajax en keerde vervolgens in 2015 weer terug naar Friesland. De afgelopen twee seizoen speelde Van Koesveld op huurbasis voor Helmond Sport.