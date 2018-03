Spectaculaire groei curling-clinics in Thialf

HEERENVEEN: Curling Club Friesland ontvangt vrijdag 23 maart om 16.00 uur de 1.500ste deelnemer voor een curling-clinic in Thialf. De curling-clinics zijn zeer succesvol, mede dankzij de Olympische Spelen en curling quiz op televisie. Het aantal clinics bij Curling Club Friesland zijn afgelopen seizoen verdubbeld.

Curling Club Friesland is met 50 leden één van de grootste curling verenigingen van Nederland. De enige vereniging waarbij het rolstoelcurling volledig is geïntegreerd.

Curling is een sportieve uitdaging op het ijs. Het bedrijfsuitje van 2018! Curling is een sport waarbij samenwerking en communicatie even belangrijk zijn als de individuele prestatie van mikken, schuiven en vegen. Ideaal voor bedrijven om teambuilding een nieuwe boost te geven, familie-uitje of een gezellige activiteit met vrienden. Curling is voor iedereen! Laagdrempelig, leuk en sportief.

Meer informatie over Curling Club Friesland is beschikbaar via www.fryskecurlingclub.nl of voor uw bedrijfsevent via www.thialf.nl/zakelijk