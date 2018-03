Toneelstuk stuk ‘DEZE VROUW … IS UW MAN’ in Heerenveen

OUDESCHOOT/HEERENVEEN – De Toneelvereniging ‘Op de kop verkeerd’ speelt vrijdag 6 april en zaterdag 7 april 2018 het stuk ‘DEZE VROUW … IS UW MAN’ door JAN TOL. Het is een klucht in vier bedrijven en wordt gespeeld in het Skoatterhûs/MFA in Oudeschoot (Van Leeuwenhoekweg 2)

Aanvang: 20:00 uur. Deuren open: 19:30 uur.

Voorverkoop kaartjes: € 5,00 (Buurtsuper Oudeschoot, Marktweg 2)

Aan de deur: € 6,00.

Korte inhoud : Annie Zuiderhorn, die jarenlang alleen met haar dochter heeft gewoond, is hals over kop verliefd geworden op Pierre Reijnders. Zij heeft hem ontmoet tijdens haar vakantie op een camping in Drenthe. Al heel gauw is Pierre bij Annie ingetrokken en woont nu al weer drie maanden bij haar thuis. Haar dochter Amanda wil niets van Pierre weten. Ze vindt hem een kwal , geen partij voor haar moeder en ga zo maar door. En… de sociale dienst mag niets van Pierre weten! Anders lopen de uitkeringen van zowel Annie als Amanda gevaar. Dus kunnen de buren het ook maar beter niet weten… Tegen hen is gezegd dat Pierre de broer van Annie is, die herstellende is van één of andere geheimzinnige ziekte, die hij heeft opgelopen in de tropen. Dat hij nooit verder is gekomen dan het Drentse landschap, hoeft uiteraard niemand te weten ! Maar wat ook niemand weet is dat Pierre schijnbaar al met een andere vrouw getrouwd is… Als er controle van de sociale dienst komt , is iedereen wel verplicht mee te werken om de controleur om de tuin te leiden. Zelfs Amanda! Tot ieders verbazing doet ze dit met veel plezier. Maar daar heeft ze zo haar eigen redenen voor! Dat dit tot vermakelijke taferelen leidt mag wel duidelijk zijn.

Rolverdeling

Annie Zuiderhorn Esther van TERWISGA

Amanda, haar dochter Lia FABRIEK

Pierre Reijnders Kees HEMMINGA

Henriette Reijnders, (de vrouw van…) Rina ten HOEVE

Arie Zoetelief, buurman Henk SWIERINGA

Miep Zoetelief, zijn vrouw Cora PETERS

Jaap Brekeveld Egbert HUTTINGA

Gonda Brekeveld Ina de JONG