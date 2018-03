UNIS Group blijft hoofdsponsor van de Flyers

UNIS Flyers is trots en verheugd om te melden dat UNIS Group, een bedrijf uit Grou met internationale expertise op het gebied van industriële elektronica, aanblijft als hoofdsponsor en naamgever van de ijshockeyclub. Daarmee wordt de succesvolle samenwerking tussen Flyers en UNIS Group voortgezet.

In januari 2013 werd het startschot gegeven voor de samenwerking tussen UNIS Group en de Heerenveen Flyers. UNIS Group heeft sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan de behaalde sportieve successen en gezorgd voor continuïteit en professionalisering binnen de club. De samenwerking tussen de partijen heeft ervoor gezorgd dat het eerste team zijn status heeft bevestigd als topclub in het Nederlandse ijshockey. De bekerfinale van 2018 was bijvoorbeeld al de vijfde bekerfinale op rij met UNIS Group als hoofdsponsor. De play-offs finale tegen Den Haag is ook alweer de vierde keer op rij dat UNIS Flyers meedingt om de eindzege. De gezamenlijke prijzenkast van UNIS Group en UNIS Flyers bevat twee bekers (2016 en 2017), twee Nederlands Kampioenschappen (2016, 2017) en een BeneLiga-titel (2017). Zowel UNIS Group als Heerenveen Flyers zijn daarom ook content met de verlengde samenwerking en hopen de koers die sinds 2013 is ingezet voort te zetten.

Voor eigenaar van UNIS Group, Peter de Vries, is de verlenging een logisch gevolg van de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren. “Mede dankzij het enthousiasme binnen en buiten de club, besloten wij in 2013 hoofdsponsor te worden van de UNIS Flyers. Nu, zes jaar later, genieten we nog steeds van het enthousiasme, de bevlogenheid en de energie die gepaard gaan met deze sport. Het sponsorschap biedt tevens de mogelijkheid om klanten op een andere manier kennis te laten maken met UNIS Group. De UNIS Flyers zijn intussen onlosmakelijk verbonden met ons bedrijf en het verlengen van het sponsorschap is daarom een vanzelfsprekende keuze.”

Voorzitter Henk Hoekstra van UNIS Flyers reageert eveneens verheugd op de voortzetting. “UNIS Group geeft de ijshockeysport in het Noorden een kans zich verder te ontwikkelen. Elk jaar hebben wij een stap kunnen zetten als organisatie. Door de financiële stabiliteit zijn we in staat om ook komend seizoen ijshockey in Heerenveen verder te laten groeien. We zijn erg blij en trots dat we zijn verbonden aan UNIS Group.”