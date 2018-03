Abe Lenstra stadion het toneel van de brandweerwedstrijden

HEERENVEEN: Zaterdag stond Heerenveen in het teken van de provinciale Klasse TS-HD brandweervaardigheidtoetsen. Tien brandweerploegen uit Friesland, Drenthe, Groningen en Gelderland kwamen naar Heerenveen om hun kunnen te tonen.

De locatie van de vaardigheidstoetsen vond plaats in en rondom het Abe Lenstra stadion. Voor alle deelnemende teams een onverwahcte verrassing! De Feanster Fjoerfretters hadden dan ook weer hun uiterste best gedaan. Er was brand, er moesten slachtoffers worden gezocht en natuurlijk fans die moeilijk deden. De politie bood dan ook bijstand om deze fans te kalmeren.

De organisatie van de vaardigheidstoetsen was in handen van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) in nauwe samenwerking met de wedstrijdploeg van brandweer Heerenveen (Feanster Fjoerfretters).

In de Klasse TS-Hd krijgen de ploegen een brandscenario voorgeschoteld. Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s.

Drie van de tien ploegen gaan door naar de volgende ronde met als einddoel het landskampioenschap. De prijsuitreiking vond plaats in de brandweerkazerne van Heerenveen.

