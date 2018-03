Buurtvereniging “De Ferbining” start met schoonmaakactie in Oudeschoot

OUDESCHOOT: Zaterdagmorgen ging een grote groep vrijwilligers met schoonmaak en opruimwerkzaamheden van start in Oudeschoot. Ruim 30 personen zowel jong als oud kwamen helpen.

Sinds kort is daar in de wijk een nieuwe wijkvereniging opgericht. De naam voor de vereniging is “De Ferbining”. De enthouisiaste bestuursleden waren allemaal aanwezig. De bestuursleden droegen de nieuwe bodywarmers en de oprichter van de club had zelfs klompen aan met het nieuwe logo!

De leden hebben de vereniging opgericht voor de woningen met de platte daken zoals ze dat noemen. We willen in dit gedeelte van de wijk extra activiteiten en zoeken de verbinding met elkaar. “Ferbining, om elkaar denken, elkaar helpen en er voor elkaar te zijn”: vertelt een van de bestuursleden.

De eerste actie was dus vandaag de opruimactie van het zwerfvuil. De start was bij Plaza Snackpaleis. De ondernemer had gezorgd voor voldoende plastic zakken en materialen om van start te kunnen gaan. Ook bood Foodplaza alle vrijwilligers tussen de middag diverse lekkernijen aan.

De bestuursleden hebben leuke activiteiten voor de komende tijd in de planning. Heel voorzichtig zijn er voorbereidingen voor een heuse optocht zoals die vroeger ook in Oudeschoot was.

©Foto Flitsnieuws.nl