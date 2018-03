Kunstwerk ketingzaagkunstenaar Banzai John opgefleurd met violen

HEERENVEEN: Op de hoek van de Koornbeursweg met de Kempenaersingel staat sinds 6 februari van dit jaar een schitterende uil uit een boomstam gezaagd.

Op deze hoek stond eerder een boom die daarvoor gekapt is. Een stam van een meter hoog bleef na kap over. De stam is korte tijd later onder handen genomen door ketingzaagkunstenaar Banzai John. Het resultaat is werkelijk prachtig te noemen en in de afgelopen weken trok het veel bekijks door voorbijgangers.

Afgelopen week werd er rondom het kunstwerk een kleine tuintje met violen aangebracht. Bewoners van het wooncomplex zijn altijd druk in de weer met hun tuin, het ziet er altijd en per seizoen dan ook schitterend en verzorgd uit. Veel Heerenveners die dan ook op de fiets of wandelend voorbijkomen genieten hiervan.

Afgelopen week besloten deze groep actieve tuinierders ook voor en rondom het kunstwerk een tuintje aan te leggen. Het viel veel Heerenveners direct op, Chapeau!

©Foto Flitsnieuws.nl