Mini-Tesla voor kinderafdeling ziekenhuis Tjongerschans

HEERENVEEN: Vanaf vandaag kunnen kinderen die in ziekenhuis Tjongerschans verblijven rondrijden in een kleine elektrische auto. Deze mini-Tesla, die is geschonken door IT-bedrijf New Nexus in samenwerking met Stichting Top Dutch, moet ervoor zorgen dat kinderen zich op een speelse manier kunnen verplaatsen binnen het ziekenhuis. Bijvoorbeeld van de verpleegafdeling naar de operatiekamer of naar een onderzoekskamer.

De mini-Tesla wordt geparkeerd op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Het centrum Vrouw, Moeder en Kind is blij met de komst van de bestuurbare elektrische auto. Centrummanager Dirk Yeb Reitsma: “Wij vinden het een heel mooi gebaar van New Nexus. Veel kinderen vinden het best eng om door het ziekenhuis te lopen. Er zijn veel gangen, het is onbekend, er lopen mensen in witte jassen. Het zelf besturen van een auto zorgt voor afleiding. Ze moeten zich op iets anders concentreren. En de auto ziet er ook nog eens fantastisch uit!

Donateur New Nexus schonk zowel het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen, als het MCL in Leeuwarden, een mini-Tesla. “Ons bedrijf is dagelijks bezig met nieuwe technologie en hoe dit een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Met dit gebaar hopen we dat de tijd die kinderen in het ziekenhuis moeten doorbrengen iets leuker wordt”, licht Hedwich Rinkes namens New Nexus en tevens vicevoorzitter van de Cliëntenraad van ziekenhuis Tjongerschans toe.

Voor verkeersboetes in het ziekenhuis hoeven kinderen niet bang te zijn. De snelheid van de mini-Tesla is begrensd en er is altijd begeleiding bij de kinderen zodra ze erin mogen rijden.