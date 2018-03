HEERENVEEN: Zondagmorgen werd weer de Paaspalmoptocht gevierd in Heerenveen. Op deze dag denken we aan Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen met gejuich en palmtakken wordt begroet. Om dat te vieren organiseert de Raad van Kerken jaarlijks in Heerenveen e.o. een Palmpasenoptocht.

Alle kinderen wordt gevraagd om thuis een palmpasenstok te maken en deze mee te nemen naar de kerk. Aan het einde van de dienst gaan we naar het gemeenteplein waar vanuit heel veel kerken mensen samenkomen. Voor een palmpasenstok gebruik je een lange en een korte stok en daar maak je een kruis van.

Het kruis omwikkel je met crêpe- papier (vaak worden de kleuren groen en geel gebruikt maar je mag natuurlijk ook zelf andere vrolijke kleuren kiezen). Daarna versier je de stok met groene takjes (bijv. Buxustakjes) als herinnering aan de palmtakken.

Aan de palmpasenstok horen ook lekkernijen zoals: paaseitjes, snoep, vijgen, rozijnen, sinaasappels of appels. Zij zijn het teken van feest. Bovenop de stok komt een broodhaantje (als symbool van de haan die 3 keer kraaide toen Petrus Jezus verloochende). Dat broodhaantje hoef je niet zelf te kopen, want dat kregen de kinderen in de kerk.

©Foto Flitsnieuws.nl