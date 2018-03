Bekerfinals Waterpolo in Sporstad Heerenveen

HEERENVEEN: Op zaterdag 31 maart is Sportstad voor de vijfde en voorlopig misschien de laatste maal op rij het decor van de ManMeer!-Cup voor ploegen die uitkomen in de eerste en de reserve klasse van de Bond. Tot 2013 werden de finales vaak op de vaste clubavonden gehouden en was er van een bekersfeer nauwelijks sprake. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond en het waterpolomagazine Manmeer werd destijds besloten de finales naar Heerenveen te halen. Vier jaar lang bleken de finales een enorm succes te zijn en ook voor deze editie zijn de verwachtingen hooggespannen. Zeker omdat er vanuit Zaandam een grote supporterschaarse naar het Noorden komt. De beide heren- en het damesteam wisten zich te plaatsen voor de finales.

De organisatie moet ook deze laatste editie concluderen dat er geen inbreng vanuit het Noorden zal zijn. De dames van SGHA stranden al in de eerste ronde door met ruime cijfers (14-1) te verliezen van Polar Bears en ook de herencoach Sander Bathoorn zag zijn ploeg in de achtste finales onderuit gaan in Dordrecht met 14-9. Eerder wonnen de Feansters in de competitie nog met 8-6.

De bezoekers kunnen zich opmaken voor een middag en avond top waterpolo in Sportstad. Vanuit meerdere windstreken zullen liefhebbers afreizen naar Heerenveen. De reserveklassers De Zijl Zwemsport uit Leiden en ZV De Zaan zullen de spits afbijten in de eerste herenfinale. Beide ploegen zijn geen vreemden van elkaar daar ze in de competitie ook tegen elkaar uitkomen. De damesfinale daarna wordt een Noord-Hollands onderonsje als verliezend bekerfinalist van vorige jaar Het Y, het gaat opnemen tegen de dames van ZV de Zaan. Oud SGHA-speelster Geke de Jong staat voor het tweede jaar op rij met haar ploeg Het Y in de finale.

De laatste wedstrijd wordt de clash tussen de eerste klassers ZV De Zaan en PSV Waterpolo. Beide ploegen zijn verwikkeld in de eindstrijd om het kampioenschap in de Eerste Klasse A. De Zaan met de ervaren coach Johan Aantjes en de ploeg uit Eindhoven onder leiding van de nieuwbakken coach Joachim de Ruijsscher.

Joachim Ruijsscher trad op 1 februari dit jaar aan als coach van de herenploeg uit Eindhoven en wil met zijn team dit jaar eindigen in de top drie van de Eerste klasse. Hij is blij met het bereiken van deze bekerfinale al schat hij de kansen van de Zaan hoger in alleen al vanwege het feit dat ze bovenaan staan. “Maar het blijft een bekerfinale en daarin maak je altijd een kans”, aldus Ruijsscher die zijn collega coach Johan Aantjes ziet als één van de grootste coaches die Nederland heeft voortgebracht. “Hij kan als geen ander een team naar een hoger niveau brengen” gaat hij verder.

Johan Aantjes heeft met zijn team de ambitie om op korte termijn te promoveren naar de Eredivisie en ziet zijn ploeg op dit moment met 9 punten verschil aan kop staan in de Eerste Klasse. De onderlinge resultaten tussen beide ploegen zijn ruim in het voordeel van de Zaanse ploeg. “Maar finales zijn altijd aparte wedstrijden en zullen we met veel passie en motivatie moeten gaan spelen om PSV Waterpolo ook voor de derde keer te verslaan”, aldus Aantjes die zijn collega de Ruijsscher nog van nabij heeft meegemaakt bij UZSC. “Hij heeft veel passie voor de sport en is een echte teambuilder”, zegt Johan.

Over 1 ding zijn beide heren het roerend eens. Heerenveen is een sportstad en juist in deze streek heeft de organisatie altijd zijn best gedaan om er iets moois van te maken. Johan Aantjes ziet de organisatie als een promotie van de sport in de regio en onderschrijft dat deze finales een begrip zijn geworden in waterpoloënd Nederland.

Het programma is als volgt:

13:30 uur De Zijlzwemsport Heren 2 – ZV De Zaan Heren 2

16:00 uur Het Y Dames 1 – ZV De Zaan Dames 2

18:30 uur ZV De Zaan Heren 1 – PSV Waterpolo Heren 1

Meer informatie kunt u vinden op www.manmeercup.nl of www.waterpolo.nl