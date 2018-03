Bert Otten informateur in Heerenveen

HEERENVEEN: Bert Otten zal door de PvdA worden aangedragen als informateur bij de collegeonderhandelingen in de gemeente Heerenveen. Jelle Zoetendal, lijsttrekker van de PvdA heeft hem namens de fractie gevraagd. De PvdA werd afgelopen woensdag de grootste partij bij de verkiezingen in de gemeente Heerenveen en neemt daarom initiatief bij de collegevorming.

De PvdA legt de nadruk op openheid, draagvlak en transparantie tijdens het proces, en meent hiervoor een goede informateur in Bert Otten te hebben gevonden. Otten, die in het dagelijks leven adviseur is, was in eind 2017 informateur en procesbegeleider bij de collegeonderhandelingen in Leeuwarden. Voordat er wordt gestart met de gesprekken, zal het duidingsdebat van aanstaande donderdag worden afgewacht. Otten zal na donderdag beginnen met verkennende gesprekken met alle partijen in de raad van de gemeente Heerenveen.

De opdracht aan de informateur is het onderzoeken van de mogelijkheden van een college met voldoende draagvlak en het in kaart brengen van de visie en mogelijke uitwerking van een raadsprogramma. Aansluitend zal hij adviseren met welke partijen volgens hem het beste verder gesproken kan worden.