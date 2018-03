Feanster Rugby jeugd plaatst zich voor Nederlands Kampioenschap

Zaterdag 24 maart werd de Noord-Nederlandse voorronde gehouden voor het NK Rugby voor Mini’s (11 en 12 jaar oud) in Heerenveen. Naast de thuisploeg, de Feanster Rugby Club (FRC), deden teams uit Groningen, Emmen, combinatie Leeuwarden/Dwingeloo en combinatie Drachten/Havelte mee.

De gure, koude wind die over het veld blies, deerde de bikkels niet en in vier onderlinge, zinderende wedstrijden werd gevochten om de winst. Try’s werden geprobeerd van de achterlijn weg te houden en de tegenstanders moesten moeite doen om door de verdediging heen te breken.

Echter de Mini’s van de FRC waren de enigen die ongeslagen uit de strijd kwamen en mogen daarom Noord Nederland vertegenwoordigen tijdens het NK op 7 april in Tilburg.

Daar zullen zij de strijd aangaan met de rugby-spelende leeftijdsgenoten uit de rest van Nederland en zullen alle kracht, snelheid en sportiviteit gebruiken om Nederland te laten zien dat ze in het Noorden best een potje rugby mee kunnen spelen.

De laatste jaren is goed te merken dat rugby aan populariteit groeit. Bij de Feanster Rugby Club (FRC) uit Heerenveen groeit niet alleen het aantal jeugdleden explosief, maar worden de teams ook steeds competitiever. Waar voorheen de samenwerking nog gezocht moest worden met nabij gelegen verenigingen uit bijvoorbeeld Leeuwarden en Drachten, heeft de FRC dit jaar een voltallig Benjamin team (9 en 10 jaar) en Mini team (11 en 12 jaar).

De Noord Nederlandse rugby verenigingen zoeken elkaar regelmatig op tijdens lokale toernooien om zo de kinderen wedstrijdervaring op te laten doen en de onderlinge krachtverdelingen te toetsen.

Naast de voorronde van het NK voor Mini’s afgelopen zaterdag, werden er ook onderlinge wedstrijden gespeeld tussen de Benjamins en de Turven (7 en 8 jaar).

Hierbij werd niet alleen door de Mini’s fantastisch gespeeld, ook de Feanster Benjamins hebben alle wedstrijden gewonnen en lieten de allerkleinsten (Turven, 7 en 8 jaar) ook hun strijdlustige kant zien.

Plezier, sportiviteit en respect staat voorop tijdens het spel, maar het is extra fijn als je net wat meer punten weet te scoren dan je tegenstanders.