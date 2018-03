Jeugd Udiros Outdoor actief in Wesepe

Nieuwehorne – Zondag 25 maart heeft een team jeugdleden van Udiros Outdoor meegedaan aan de survivalrun in Wesepe. Onder begeleiding van jeugdtrainers Dennis Kamperveen en Johannes Benedictus hebben 12 atleten de 5 kilometer volbracht.

Voor veel atleten was dit de eerste keer dat zij mee deden aan een survivalrun. Afgelopen zomer is Udiros Outdoor als survival vereniging gestart en het aantal jeugdleden groeit gestaag. Trainer Dennis Kamperveen: ‘We hebben een enthousiaste groep atleten, waarin veel potentie zit. Na een periode van veel oefenen, trainen en plezier maken leek het ons leuk om met elkaar naar een run toe te werken en deze samen te gaan doen. En dat is gelukt’.

De survival vereniging uit Nieuwehorne is nu bijna een jaar actief. De jeugdleden kunnen twee keer per week komen trainen. Jeugdtrainer Johannes Benedictus: ‘Veel leden combineren de training (1 of 2 keer) met andere sporten, als aanvulling op hun andere sport. Dat gaat prima.’ Op de woensdag en zondag is het dan ook een gezellige drukte op het sportcomplex in Nieuwehorne, waar een uitdagende trainingsbaan is neergezet.

Een aantal jeugdleden gaat zich nu voorbereiden op de runs in Havelte en De Knipe. In het najaar wordt weer de mogelijkheid geboden om als groep te starten.