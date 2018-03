Trampolinespringers WIK-FTC Heerenveen plaatsen zich voor het NK

HEERENVEEN: 24 maart jl. was de derde, en daarmee ook laatste, plaatsingswedstrijd individueel en synchroon trampolinespringen in Heerenveen. Voor WIK-FTC deden acht deelnemers individueel mee, en één synchroon paar.

De dag begon met twee springsters, Fenna Prak en Marrit ter Schuur in de categorie C junior meisjes. Fenna heeft de eerste plaatsingswedstrijd helaas niet mee kunnen doen maar gelukkig was zij er tijdens de tweede en derde plaatsingswedstrijd weer bij. Tijdens de tweede plaatsingswedstrijd werd zij 8e en bij de laatste eindigde ze helaas wat lager en werd ze 11e. Fenna heeft zich met een uiteindelijke uitslag van 11e niet geplaatst voor het NK. Echter, zij heeft nu wel weer voldoende tijd om haar moeilijkheid en sprongen weer op te bouwen.

Marrit heeft alleen de laatste plaatsingswedstrijd meegedaan i.v.m. ziekte. Gelukkig was ze er bij de laatste plaatsingswedstrijd weer bij, hier werd ze 12e. Zij eindigt dan ook als 12e in het klassement en plaatst zich ook niet voor het NK.

In blok twee waren er meer deelnemers, hier kwamen Herre Brijder, Myka de Haan, Eline van Zanten, Céline Meijer en Jacqueline Klaver in actie.

Herre Brijder en Myka de Haan sprongen in de categorie C pupil/jeugd jongens. Beiden lieten ze een goede wedstrijd zien. Herre werd uiteindelijke 2e, net als bij de eerste en tweede plaatsingswedstrijd. Myka eindigde als 1e, wat hij tijdens de eerste en tweede wedstrijd ook al had gepresteerd.

Herre eindigt in het eind klassement als tweede, helaas gaat er maar één iemand door naar het NK in deze categorie. Myka is degene, die na drie keer een 1e plaatst, zich kwalificeert voor het NK. Beide jongens hebben het heel goed gedaan!

In de categorie C senior dames zaten Eline van Zanten, Céline Meijer en Jacqueline Klaver.

Eline sprong een hele goede en nette laatste plaatsingswedstrijd, zij behaalde dan ook welverdiend de 1e plaats. Eerder werd zij al 2e en 3e.

Céline was de tweede springster in deze categorie die haar kunsten mocht laten zien. Céline liet drie erg stabiele en nette oefeningen zien. Tijdens de eerste twee wedstrijden werd zij 5e en met de laatste wedstrijd waarbij ze 4e werd heeft ze zich goed verbeterd!

Als laatst in deze categorie kwam Jacqueline in actie. Zij sprong eveneens een goede wedstrijd en sleepte, na een eerdere 3e en 4e plaatst, de bronzen medaille binnen.

Na drie wedstrijden eindigt Eline als 2e in het algemeen klassement, Jacqueline eindigt als 4e en Céline als 5e. Hiermee plaatsen alle drie de dames zich voor het NK.

De laatste man, maar zeker niet de minste, was Karst Berkenbosch. Karst sprong dit jaar voor het eerst wedstrijden en kwam uit in de categorie D junior gemengd. De eerste en tweede wedstrijd eindigde hij als 8e en 6e, tijdens de laatste plaatsingswedstrijd wist hij zich wéér te verbeteren en pakte hij de 5e plaatst. Super om de grote vooruitgang te zien. Karst eindigt in het algemeen klassement als 7e, wat een fantastische prestatie is. Hij plaatst zich niet voor het NK maar heeft nu wedstrijd ervaring opgedaan voor de volgende keer.

Naast individueel is er ook voor synchroon gestreden.

Helaas deed er maar één synchroon paar mee. Dit waren Eline van Zanten en Jacqueline Klaver in de categorie C senior dames.

Tijdens de eerste plaatsingswedstrijd werden zij netjes 1e, tijdens de tweede plaatsingswedstrijd ging het helaas wat minder en werden zij 3e. Het was tijdens de laatste plaatsingswedstrijd dan ook heel spannend omdat iedereen uit de categorie weer gelijk stond, alleen de nummer 1 en 2 zouden zich plaatsen voor het NK.

Eline en Jacqueline lieten drie hele goede oefeningen zien en wisten zich, met een punten verschil van 9.100 op de nummer 2, als 1e te plaatsen voor het NK.

Iedereen heeft het super goed gedaan tijdens de wedstrijden. Degene die zich niet geplaatst hebben voor het NK kunnen weer hard trainen om zich de volgende keer weer van hun beste kant te kunnen laten zien.

De finalisten wensen wij alvast heel veel succes voor het Nederlands kampioenschap in Ahoy Rotterdam op 23 en 24 juni 2018.

Groepsfoto: v.l.n.r. achterste rij: Karst, Jacqueline, Céline, Eline; vooraan: Herre en Myka