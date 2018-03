Brandweer Drachten oefent in de wijk 

DRACHTEN: De blusploeg van brandweer Drachten houdt dinsdag 3 april 2018 om 19.30 uur een oefening in de wijk. De brandweerlieden oefenen deze keer in een woning boven een winkel aan het Raadhuisplein 21 in Drachten. Ze nodigen omwonenden en ondernemers uit om te komen kijken.

Wonen boven winkels brengt risico’s met zich mee waar alle gebruikers een verantwoordelijkheid in hebben. Eigenaren, bewoners en gebruikers zijn zich veelal niet bewust van de extra risico’s die verbonden kunnen zijn aan wonen boven winkels. Daarom werkt Brandweer Fryslân door middel van gerichte voorlichtingsactiviteiten nauw samen met gemeenten en ketenpartners aan brandveiligheid bij ‘wonen boven winkels’.

Met het Oefenen in de Wijk wil de brandweer mensen bewust maken van brandveiligheid in en rondom huis en welke maatregelen men zelf kan nemen om brand te voorkomen. Dinsdagavond krijgen buurtbewoners en ondernemers uitleg over het bestrijden van een brand in hun pand. Na de oefening mogen ze ook zelf even het pand in, om te ervaren hoe het is als je huis vol rook staat. Dat gebeurt uiteraard onder begeleiding van ervaren brandweermensen.

Daarnaast zijn er voorlichters aanwezig die informatie geven over brandveiligheid in en rondom huis.

De brandweer wil met name laten zien dat het wel een aantal minuten duurt voordat de brandweer ter plaatse is en wat mensen in die tijd zelf kunnen doen om de brand te beperken of zichzelf in veiligheid te brengen. Daarnaast is dit een mooi moment om de lokale blusploeg eens van dichtbij in actie te zien.

Minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dat zijn de doelstellingen van Brandweer Fryslân. Om dit te bereiken stimuleert Brandweer Fryslân brandveilig gedrag en zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen door hen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en zorgplicht voor brandveiligheid.