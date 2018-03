IJssportdag voor kinderen met beperking, groot succes

Heerenveen – Vrijdag 23 maart werd in Thialf wederom een succesvolle ijssportdag georganiseerd. 463 kinderen met een beperking hebben kunnen genieten van sport en spel op het ijs. De organisatie in handen van vrijwilligers van School Lyndensteyn en Ronde Tafel 68 uit Heerenveen kijkt dan ook terug op een geslaagd evenement.

De 463 leerlingen afkomstig van verschillende scholen voor speciaal onderwijs uit onder andere, Beetsterzwaag, Damwoude, Drachten, Heerenveen en Zwolle hebben zich spelenderwijs vermaakt op het ijs. De lachende gezichten tijdens het icebiken of het spelen van curling zijn fantastisch om te zien. Daarnaast hebben ook leerlingen met een rolstoel al dan niet elektrisch de kans gehad om over het ijs te rijden.

Ook naast het ijs was het nodige vertier voorzien, er waren verscheidene mascottes, waaronder die van de UNIS-Flyers uit Heerenveen en een clown. Tevens was er de gelegenheid om een ijsje te nuttigen dat aangeboden werd door PUUR ijs. Ook verscheidene topsporters, zoals oud topschaatser Bob de Jong , hebben hun opwachting gemaakt om een rondje met de kinderen te schaatsen of te poseren voor een foto.

Gelukkig kunnen we bij dit jaarlijks terugkerende evenement rekenen op een grote aanwas van vrijwilligers, zonder de hulp van de leerlingen van het CIOS en OSG Sevenwolden te Heerenveen was het niet zo’n groot succes geworden. Daarnaast zijn we erg blijf met de steun van het Foppe Fonds, de Johan Cruijff Foundation, Special Sporters Fonds, Johanna kinderfonds, Stichting Bladt Charity, Dirk Kuyt Foundation, NOC NSF, Stichting Old Grand Dad, Gemeentes en Provincie Fryslân en de sponsoren Thialf, Royal A-ware, Puur IJS, Tjeerd Visser koeken, Rode Kruis Wolvega, Dalstra Reizen, AFUK, Mobil-Ice – Ijsbaan verhuur en een aantal anonieme donateurs.

Foto’s: Dhr. Cor Pot