Roze auto verbindt Friezen

LEEUWARDEN: Leen een Fries, een initiatief van de Friese bibliotheken, gaat ‘on tour’. De website waarop inwoners en bezoekers van de provincie Friezen kunnen reserveren brengt al veel mensen bijeen. Leen een Fries (LEF) wil deze 1-op-1 uitleningen waar mogelijk vastleggen en voegt daar groepsbezoeken aan mienskipsprojecten van LF2018 aan toe. De LEF-auto, die met steun van Peugeot Haaima en Adsum Reclame + Belettering is gerealiseerd, is de roze draad.

Met de knalroze auto – het logo van LEF is roze – wil Leen een Fries haar laagdrempelige karakter benadrukken. Met de auto worden de komende maanden vele gewone Friezen met een bijzonder verhaal opgezocht. Een goed voorbeeld vormen de mienskipsprojecten die in het kader van LF2018 plaatsvinden en waaraan veel vrijwilligers intensief meewerken. Leen een Fries gaat betrokkenen filmen en (groeps)activiteiten organiseren, zodat ze de aandacht krijgen die ze verdienen. Niet alleen is de auto opvallend transportmiddel en terugkerend icoon in filmpjes. Ook wordt de auto ingezet als activiteit zelf. Bij evenementen kunnen bezoekers even op de achterbank kruipen om aan de hand van gesprekskaartjes te ontdekken wat een ander voor kennis en ervaring in huis heeft.

De Friese bibliotheken willen er met Leen een Fries voor zorgen dat verschillende mensen makkelijk met elkaar in contact komen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Het idee van de LEF-auto is gerealiseerd met behulp van Peugeot Haaima en Adsum Reclame + Belettering, die de Peugeot 108 tegen kostprijs hebben uitgeleend en bestickerd.