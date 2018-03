Tennisclub Akkrum biedt ‘proeverij’ voor jongeren

AKKRUM: Tennisvereniging Akkrum houdt dit voorjaar een ‘proeverij’ voor jongeren. Ze kunnen gratis drie tennislessen volgen voordat ze besluiten zich op te geven als lid. Ook kunnen ze meedoen aan de Tennisinstuif 2018, die in het Paasweekend wordt gehouden. Tijdens de open dag op 31 maart is er een spelletjescircuit, waar allerlei vaardigheden met bal en racket kunnen worden uitgevoerd.

De open dag is voor zowel junioren als senioren. ‘s Middags van 13.00 tot 15.00 uur kan iedereen, die in tennis is geïnteresseerd, langskomen op het tenniscomplex aan de UT-wei 29 in Akkrum. Bestuursleden lopen daar rond om informatie te geven, terwijl jeugdleden zich uitleven op de baan. Senioren kunnen desgewenst ook een balletje slaan. Rackets en ballen liggen klaar.

Met meer dan tweehonderd leden is Tennisvereniging Akkrum een club, waar ,,altijd wel iets te beleven valt’’. Dank zij drie tennisbanen, die het hele jaar bespeelbaar zijn, kunnen tal van activiteiten worden georganiseerd. De KNLTB-competitie in het voorjaar telt zestien teams, de competitie voor de zomer is dit jaar voor het eerst opgestart, terwijl in de herfst ook in KNLTB-verband competitie kan worden gespeeld. In de winter zijn er in clubverband competities op de zondagochtend, woensdagavond en donderdagmiddag. Vijf zomerse gezelligheidstoernooien van organisator Anne Sijbesma zijn een vaste waarde binnen de vereniging. Daarnaast worden tal van andere activiteiten, zoals toernooitjes voor jeugd en lessers, georganiseerd.

Aanmelden voor de tennisinstuif en/of de gratis 3 lessen kan via een mail naar jeugdcommissie@tvakkrum.nl of via tennistrainer Wilfred Meulman, 06-54352051. Aanmelden voor de tennisinstuif is niet nodig, maar stellen we wel op prijs.

Open dag Tennisvereniging Akkrum

Zaterdag 31 maart 2018 13.00-15.00