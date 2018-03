Beloning voor vinder eerste en tweede kievitsei Heerenveen

HEERENVEE: Burgemeester Tjeerd van der Zwan ontving donderdag 29 maart om 16.00 uur de heer Wietse Jan Dijkstra op het gemeentehuis van Heerenveen. De heer Dijkstra is de vinder van het tweede kievitsei. De heer Matthijs van Nijen, de vinder van het eerste kievitsei, is helaas niet in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn.

In de gemeente Heerenveen ontstond verwarring over de vondst van het eerste kievitsei. Zowel Matthijs van Nijen als Wietse Jan Dijkstra waren in de veronderstelling dat ze het eerste kievitsei hadden gevonden. Het bleek dat het ei van Van Nijen al op vrijdag was gevonden, maar door een vergissing bij de Fûgelwacht Aldeboarn niet volgens de juiste wegen is gemeld. Daardoor bleef het vrije veld gewoon open.

Dijkstra kon hierdoor zaterdag ook een eerste ei vinden. Hij meldde dit wel langs de goede kanalen. Zondagmiddag is op het kantoor van de Bond van Friese Vogelwachten in Wiuwert de zaak opgelost. Matthijs heeft vrijdagmiddag rond 17.00 uur het eerste ei gevonden en Dijkstra op zaterdag het tweede.

Het eerste kievitsei van de gemeente Heerenveen is gevonden aan de Scharweg in Terband. Uit handen van burgemeester Van der Zwan ontvangt Wietse Jan Dijkstra een beloning van 15 euro, een bos bloemen en het boek ‘Een melodie van de wind’ door Evert de Leeuw.