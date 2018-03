CDA maakt zich sterk voor veiligheid provinciale wegen

FRYSLAN: RTL Nieuws constateert dat provincies dit jaar over het algemeen minder geld uittrekken voor de wegen dan vorig jaar. Dit gaat ten koste van de verkeersveiligheid. Reden voor kersvers statenlid Rendert Algra om vragen te stellen aan de gedeputeerde.

Algra: “De N359 wordt aangepakt en de N358 en N393 bijvoorbeeld ook. De rest van de wegen op plekken ook. Maar omdat er door bezuinigingen telkens kleinere stukjes worden opgeknapt is het de vraag of er nog overzicht over de veiligheid van het gehele traject is”. Het statenlid wil graag weten of de gedeputeerde iets gaat doen met de resultaten van dit onderzoek, en op wat voor manier de Friese situatie wordt gemonitord en vergeleken met de situatie in andere provincies.