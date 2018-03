Chris de Wagt langer bij sc Heerenveen

HEERENVEEN: Chris de Wagt heeft zijn contract bij sc Heerenveen met twee jaar verlengd. De 32-jarige trainer blijft nu tot de zomer van 2020 de eindverantwoordelijke bij Jong sc Heerenveen.

De Wagt kwam in de zomer van 2017 bij sc Heerenveen en staat met zijn ploeg op dit moment bovenaan in de Beloftencompetitie. Jong sc Heerenveen presteert dit seizoen erg sterk en verloor slechts één van de dertien gespeelde wedstrijden. De Wagt staat daardoor momenteel op de eerste plaats, 30 punten uit 13 duels, acht punten voor nummer twee SC Cambuur. Op dinsdag 27 maart j.l. werd daarnaast de halve finale van het bekertoernooi bereikt.

Technisch manager Gerry Hamstra: ”We zijn blij dat Chris zijn contract bij ons verlengd heeft. Hij heeft samen met zijn staf het afgelopen seizoen goed werk verricht en bewezen jonge talenten optimaal te kunnen begeleiden.”

De Wagt speelde van 2005 tot 2010 betaald voetbal bij SC Cambuur en FC Oss. De trainerscarrière van De Wagt begon in 2014 bij ONS Sneek. Hij was daar tot de zomer van 2017 werkzaam als assistent-trainer en werd vanaf dat moment hoofdtrainer van Derde Divisionist ONS Sneek. Die functie combineert hij dit seizoen met het trainerschap bij sc Heerenveen. De Wagt zal komend seizoen stoppen in Sneek en fulltime aan de slag gaan in Heerenveen.