Nieuwe adjunct-directeur Heerenveen

HEERENVEEN; Marion Mulder wordt per 1 juli 2018 de nieuwe adjunct-directeur van de gemeente Heerenveen. Samen met gemeentesecretaris en algemeen directeur Jeroen van Leeuwestijn vormt zij vanaf die datum de directie van de gemeente Heerenveen. Ze gaat zich onder andere bezighouden met de organisatieontwikkeling en de verbetering van de strategische bedrijfsvoering. Daarnaast is ze eerste loco-gemeentesecretaris. De adjunct-directeur is een nieuwe functie binnen de gemeente Heerenveen.

Marion Mulder (1962) is een ervaren manager in de publieke sector. Sinds 1990 heeft ze bij diverse organisaties managementfuncties bekleed. Sinds 2009 is ze werkzaam bij de gemeente Heerenveen.

In 2014 is binnen de gemeentelijke organisatie een reorganisatie geweest. Dit heeft er toe geleid dat steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de directie lager in de organisatie zijn belegd. Hierdoor is vervolgens ook bij de directie van de gemeente een reorganisatie geweest. Van een model van een gemeentesecretaris met enkele directeuren is de directie teruggebracht naar een gemeentesecretaris en een adjunct-directeur. Volgens het werving- en selectiebeleid is de vacature voor de adjunct-directeur eerst intern uitgezet.