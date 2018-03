Politie klaar voor eCall

Nederland – De Europese Unie stelt per 1 april 2018 verplicht dat alle voertuigen die na deze datum goedgekeurd zijn en op de markt komen, uitgerust moeten zijn met eCall; een gratis veiligheidssysteem dat na een ongeluk automatisch contact opneemt met de 112-centrale. De politie is er klaar voor.

Emergency Call, kortweg eCall, is een gratis veiligheidssysteem in auto’s dat na een ongeluk automatisch contact opneemt met de 112-centrale. Een eCall bestaat uit data en een spraakverbinding. In de eerste seconden na het ongeval wordt door uw auto informatie verzonden over de exacte locatie van het ongeluk, het voertuigtype, de rijrichting, het brandstoftype en aantal inzittenden (vastgeklikte gordels) door. Daarna kan een normaal 112-gesprek gevoerd worden over de spraakverbinding. Met al deze informatie kunnen hulpdiensten zich beter voorbereiden en snel ter plaatse zijn.