Popke Oosterhof doet archeologische vondst  in Ter Idzard

TER IDZARD: Popke Oosterhof, lid van de plaatselijke commissie van het kerkje in Ter Idzard, onderhoudt al jaren het kerkje en kerkhof. Zijn blik viel bij het opruimen van de parkeerplaats bij de kerk op een stuk steen aan de slootkant. Hij dacht dat het ging om een kloostermop, die bij het sloten omhoog gekomen moest zijn.

Met verbazing constateerde hij dat op de steen een afbeelding was aangebracht. Popke is liefhebber van oude spullen en historie en wist meteen dat hij iets bijzonders in handen had. In de steen bleek een afbeelding in reliëf van een kerkvader te zijn aangebracht. Popke deed navraag.

Een dergelijk object is echt een zeldzaamheid, volgens de archeoloog die hij sprak. Het zou een gevelsteen uit de kerk kunnen zijn. Aangezien de kerk, Bonifacius als schutspartroon heeft , stelt de afbeelding waarschijnlijk Bonifacius voor. De steen kan ook een andere oorsprong hebben. De vraag is hoe hij hier is beland.

Zondag, op eerste Paasdag om 16.00 uur is de kerk van Ter Idzard open voor publiek en kunnen geïnteresseerden een kijkje komen nemen. De mogelijke oorsprong en datering van het voorwerp zal toegelicht worden door een deskundige.