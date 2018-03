Oproep aan Friese vrijwilligers: Kies jouw gratis workshop

LEEUWARDEN – Vrijwilligers kunnen bij de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) nu gratis een workshop of training volgen. De provincie Fryslân stelt hiervoor vouchers beschikbaar, die Friese vrijwilligers in kunnen zetten voor de workshop of training van hun keuze. Een voucher staat gelijk aan één gratis workshop of een flinke korting van €100,-.

Het is nu ongeveer een half jaar mogelijk om een voucher te gebruiken. Sindsdien hebben al ruim 450 vrijwilligers een voucher ingezet. Vanuit de provincie Fryslân is er op dit moment nog geld beschikbaar voor zeker 350 vrijwilligers. Uniek aan de vouchers is dat vrijwilligers zelf een training of workshop kunnen kiezen, die bij hen of bij hun vrijwilligerswerk past. Zo kunnen zij kiezen voor de workshop ‘Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK)’, ‘Sociale Hygiëne’ of ‘Eenzaamheid herkennen en dan?’.

Alle Friese vrijwilligers komen in aanmerking.

Het maakt niet uit om wat voor vrijwilligerswerk het gaat, waar dit wordt gedaan of voor hoeveel uren: alle Friese vrijwilligers komen in aanmerking. De provincie Fryslân vindt het belangrijk om vrijwilligers te ondersteunen en wil hen met de vouchers laten zien dat zij gewaardeerd worden.

Voor meer informatie over hoe je een voucher krijgt en welke trainingen en workshops er zijn, zie op www.vrijwilligersacademiefryslan.nl