Oranjekoek maken bij bakker op Doe Dag HeerenveenJoure On Stage

HEERENVEEN: Op dinsdag 27 maart werden ruim 2000 bedrijfsbezoeken afgelegd door vmbo-leerlingen. Om zich voor te bereiden op hun beroepskeuze bezochten ze professionals op hun werkplek. Bij Bakkerij Verloop gingen verspreid over de dag 47 jongeren aan de slag om zelf een oranjekoek te maken. Ondertussen kregen ze uitleg over de ins en outs van het bakkersvak.

Verspreid over Heerenveen, Joure, Grou, Wolvega en Lemmer gingen op de Doe Dag 986 vmbo leerlingen uit het tweede en derde leerjaar langs bij 152 bedrijven en instellingen. Drie week eerder hadden de jongeren afspraken met de professionals voor deze Doe Dag gemaakt tijdens de 2e editie van het Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage in het Abe Lenstrastadion. Daar stonden 240 volwassenen voor hen klaar om in gesprek te gaan over hun beroep. Vmbo-jongeren inspireren en de mogelijkheid bieden zich breed te oriënteren als hulp bij het maken van hun beroepskeuze staat centraal op de Beroepenfeesten van On Stage.

Bij de deelnemende bedrijven en instellingen was veel werk gemaakt van het opzetten van een leuk programma voor de Doe Dag. Bij Van der Werff transport gingen de leerlingen met de heftruck een behendigheidsspel doen en een stukje rijden op de truck op eigen terrein. Bij zorgboerderij Boerenblij mochten er lammetjes met de fles worden gevoerd onder toeziend oog van de cliënten. Bij Regent Makelaars maakten de leerlingen een presentatie om hun eigen huis aan de man te brengen. Het inspireren gaat ook andersom; bij wijkcentrum de As gaat een leerling de medewerkers helpen foto’s op Instagram te zetten. Professionele foto’s en video’s maken en die op social media plaatsen was het thema bij Leuk communicatie. Bij Kweekvijver Noord konden jongeren de eerste stappen zetten op het gebied van gamedesign of vloggen. Bij fotograaf Ben Wiersma maakten de leerlingen portretten van elkaar die ze ook mee naar huis mochten nemen. Bij Royal Aware kregen de jongeren een goed beeld van de wereld van life sciences bij hun rondgang door de kaasmakerij en het laboratorium. En dit waren pas enkele voorbeelden.

“Fantastisch om te zien hoe enthousiast alle professionals de jongeren ontvangen”, zegt Steffen Pilkes projectleider van HeerenveenJoure On Stage. “Met 70 mentoren en decanen hebben we vandaag alle bedrijven en instellingen bezocht waar leerlingen op bezoek waren. De professionals doen vrijwillig mee, soms zelfs op hun vrije dag en allen zijn zich bewust hoe moeilijk het maken van een beroepskeuze is op jonge leeftijd. Hadden ze dit in mijn tijd ook maar gehad, hoorde ik vaak tijdens dit project. Elke professional die ik vandaag sprak heeft een leerling gezien waarbij ze in de ogen zagen dat die het beroep helemaal ziet zitten”. Volgend jaar doen we weer mee, was ook een veel gehoorde opmerking en daar zijn de organiserende scholen blij mee. HeerenveenJoure On Stage is een initiatief van de vmbo-scholen van het Nordwin College, OSG Sevenwolden, Bornego College, Kei College, Terra, Zuyderzee Lyceum en het Linde College.