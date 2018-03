AKKRUM: Zaterdag werd er een prachtige wandelroute van ongeveer 4 km door Akkrum geopend! Je komt langs 31 doeken die geplaatst zijn in een groot frame, in een ruimte tussen 2 houten palen of op een daarvoor geschikte muur. Op de doeken vind je werk van plaatselijke fotografen en kunstschilders.

Wethouder Hans Broekhuizen opende de Kunstwandeltocht in Akkrum door het onthullen van een kunstwerk.

Zeven kunstschilders en acht fotografen en twee dichters hebben aan deze route meegewerkt. Het thema van de route is: Akkrum-Nes en omgeving. Er wordt ook samengewerkt met jachthaven Drijfveer die al doeken hadden hangen.

De route wordt aangegeven door voetstappen op het trottoir. De start van de route is bij het station of bij de haven. Daar liggen boekjes – met een beschrijving van de doeken en de kunstenaars voor je klaar – die ook verkrijgbaar zijn bij diverse winkels. Daarnaast wordt er verwezen naar de QR codes die je onderweg tegenkomt met bijzonderheden in Akkrum.

In de maanden juli en juli komt er nog een extra expositie in de Terptsjerke, te bezoeken tijdens Open Kerk middagen. Kortom: er is in Akkrum veel én heel diverse kunst te zien: van heel abstract tot heel detaillistisch. Van weidse gezichten tot macro opnames. Tekst www.Akkrum.net

©Foto Flitsnieuws.nl